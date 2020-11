Gm, vola l'utile a 4 miliardi (+74%) e chiude trimestre sopra attese. Ricavi in aumento a 35,48 mld di dollari

DETROIT - L’utile netto di General Motors è cresciuto del 74% a 4,05 miliardi di dollari nel terzo trimestre dell’anno rispetto ai 2,35 miliardi dello stesso periodo del 2019, battendo le attese degli analisti grazie soprattutto alla vendita dei Suv - un settore molto profittevole - nel Nordamerica. L’utile adjusted per azione è stati di 2,83 dollari per azione, contro l’1,38 atteso dagli esperti, su ricavi di 35,48 miliardi di dollari, sostanzialmente in linea con i 35,51 miliardi attesi e i 35,47 miliardi di un anno prima.

Il Cfo ad interim di Gm, John Stapleton, ha dichiarato che le vendite negli Stati Uniti e in Cina si stanno «riprendendo più velocemente di quanto molti si aspettassero e Gm sta beneficiando della forte domanda dei consumatori dei nostri nuovi veicoli e servizi, specialmente i nostri pickup e Suv». I risultati del terzo trimestre sono un grosso passo avanti per la casa automobilistica di Detroit, dopo i difficili tre mesi tra aprile e giugno, segnati dalla pandemia di coronavirus e conclusi con ricavi di 16,8 miliardi di dollari.