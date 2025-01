Goodyear vende il marchio Dunlop alla giapponese Sumitomo per 701 milioni di dollari

Il gigante statunitense dei pneumatici Goodyear venderà la quasi totalità del marchio Dunlop al suo ex partner giapponese Sumitomo Rubber Industries per una somma stimata di 701 milioni di dollari (680 milioni di euro). Lo hanno annunciato i due produttori di pneumatici. Nel dettaglio, Goodyear ha firmato un accordo per vendere il marchio Dunlop in Europa, Nord America e Oceania a Sumitomo, che già lo gestisce in Asia oltre al marchio Falken. Il produttore giapponese aveva già acquistato il marchio britannico Dunlop nel 1984, prima di cederne l'uso a Goodyear durante la loro lunga alleanza globale (1999-2015), che è stata sciolta per problemi di concorrenza. “Stiamo ottimizzando il nostro portafoglio e riducendo il nostro debito per creare un valore sostenibile e sostanziale per i nostri azionisti”, ha dichiarato Mark Stewart, ceo di Goodyear, in un comunicato.

Nel 2023, le vendite di Dunlop hanno raggiunto i 532 milioni di dollari per gli pneumatici consumer e i 201 milioni di dollari per gli pneumatici professionali. Sumitomo intende riposizionare Dunlop come principale marchio premium e rafforzarlo nel settore sportivo, in particolare intensificando gli investimenti di marketing negli sport motoristici e nel tennis, ha dichiarato il gruppo giapponese in un comunicato. La transazione è ancora soggetta alle approvazioni normative e dovrebbe essere completata entro la metà del 2025. Goodyear continuerà a fornire pneumatici Dunlop in Europa per almeno tre anni e manterrà i diritti sul marchio Dunlop per i pneumatici per motocicli in Europa e Oceania.