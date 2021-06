Google, Waymo raccoglie 2,5 miliardi per accelerare lo sviluppo delle auto autonome

NEW YORK - Waymo, la divisione di auto autonome di Google, raccoglie 2,5 miliardi di dollari che saranno usati per portare avanti i suoi progetti. La raccolta arriva nonostante molti lamentano l'elevata velocità a cui Waymo brucia fondi e la lentezza con cui si muove in un contesto sempre più competitivo e che si sta consolidando. Solo nello scorso anno la divisione di auto autonome di Uber si è unità a Aurora, Cruise di General Motors ha acquistato Voyage e 'Level 5' di Lyft è stata vendita a una divisione di Toyota.

Un risultato incoraggiante, che secondo Alphabet Inc, la holding a cui fanno capo Google LLC e altre società controllate, mostra chiaramente la pazienza dei suoi investitori, nonché la posizione di leader dell’impresa made in California. Un totale di 5,7 miliardi di dollari, con il secondo round sostenuto da Andreessen Horowitz, AutoNation, Canada Pension Plan, Fidelity, Magna, Mubadala Investment, Perry Creek Capital, Silver Lake, T. Rowe Price, Temasek e Tiger Global.