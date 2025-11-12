Governo approva acquisizione di Iveco Group da parte di Tata Motors. Via libera con vincoli: salvaguardia identità e mantenimento attività italiane

Il governo italiano ha concesso l’autorizzazione condizionata per l’acquisizione da parte di Tata Motors del gruppo Iveco, valutato circa 3,8 miliardi di euro. L’accordo prevede che Iveco mantenga una significativa autonomia operativa, con sede e marchio preservati in Italia, e che vengano rispettate le garanzie per occupazione e investimenti sul territorio italiano. Tra le condizioni indicate, c’è la separazione della divisione difesa di Iveco entro il primo trimestre del 2026, requisito preliminare al closing dell’accordo.

L’operazione, approvata a livello nazionale, deve ancora ricevere tutti i via libera regolamentari – antimafia, investimenti esteri, direttive europee in materia di sussidi e concorrenza – prima del perfezionamento previsto nella prima metà del 2026. Il raggruppamento darà vita a un polo globale dei veicoli commerciali con una forte presenza in Europa, India e Americhe, puntando su sinergie industriali e investimenti in mobilità sostenibile.

Per il nostro Paese, oltre all’impatto sull’occupazione e sull’industria legata a Iveco, la transazione rappresenta una sfida e un’opportunità: salvaguardare le competenze locali, favorire la continuità produttiva e garantire che la nuova configurazione contribuisca alla competitività del settore italiano dei veicoli commerciali.