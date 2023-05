Governo brasiliano vuole ridurre prezzo delle utilitarie. Misure per aiutare i consumatori più poveri a comprare auto più economiche

BRASILIA - Il governo brasiliano prevede di annunciare un pacchetto di misure per ridurre il costo delle auto utilitarie. Secondo fonti del ministero dell’Industria e del Commercio estero, si starebbe valutando la possibilità di tagliare l’Imposta sui prodotti industrializzati (Ipi) e sbloccare parte del Fondo di garanzia del tempo di servizio (Fgts, che tutela il lavoratore licenziato senza giusta causa).

«Quale povero può comprare un’utilitaria da 90mila reais (circa 17 mila euro, ndr)? Un’ auto da 90mila reais non è economica, è per la classe media», aveva detto Lula il 4 maggio a Brasilia durante la prima riunione del Consiglio per lo sviluppo economico. L’accordo per la riduzione dei prezzi potrebbe essere trattato dal governo direttamente con alcune case automobilistiche, indipendentemente dalla partecipazione dell’Associazione nazionale dei costruttori di autoveicoli (Anfavea).