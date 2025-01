Governo cinese impone almeno il 30% di veicoli Nev per il settore pubblico

Il governo cinese ha imposto che almeno il 30% degli acquisti annuali di veicoli del settore pubblico dovrebbero essere Nev, a condizione che soddisfino i requisiti operativi dei vari dipartimenti governativi. La circolare è stata rilasciata dal Ministero delle Finanze e ha seguito un avviso simile emesso da un’agenzia di approvvigionamento del governo centrale in ottobre. I dipartimenti governativi sono stati istruiti a dare la priorità ai Nev nei loro acquisti per le flotte di veicoli ufficiali, poiché il governo cerca di aumentare le vendite complessive a spese dei veicoli con motore a combustione interna. Nel suo avviso, il Ministero delle Finanze ha dichiarato: “Le entità di approvvigionamento dovrebbero migliorare la gestione della domanda di appalti governativi per veicoli ufficiali, comprendere appieno le funzioni e le prestazioni dei Nev e prendere l’iniziativa nell’utilizzo dei Nev in base alle reali esigenze”.

L’avviso affermava anche che per i veicoli del settore pubblico utilizzati su percorsi stabili, in particolare nelle aree urbane, l’approvvigionamento di Nev dovrebbe, in linea di principio, essere aumentato al 100%. I Nev comprendono principalmente veicoli elettrici a batteria (Bev) e veicoli elettrici ibridi plug-in (Phev), ma è chiaro che il Ministero sta cercando di aumentare le vendite di Bev in particolare poiché le vendite di Phev stanno già sovraperformando fortemente. Come riporta il sito interautonews.com lo scorso luglio il governo ha raddoppiato il sussidio una tantum a 20.000 Cny (2.800 dollari) per gli acquirenti che scambiano i loro vecchi veicoli con motore a combustione interna per nuovi Bev. Le vendite complessive di Nev di fabbricazione cinese sono aumentate del 36% a 11,262 milioni di unità nei primi undici mesi del 2024, secondo i dati compilati dalla China Association of Automobile Manufacturers (Caam), mentre le vendite complessive dei veicoli sono aumentate solo del 4% a 27,940 milioni di unità.

La maggior parte di questa crescita è nata dai Phev, che sono saliti dell’85% a 4,519 milioni di unità, mentre le vendite di Bev sono aumentati solo del 15% a 6,738 milioni di unità, nonostante i significativi incentivi alle vendite offerti dal governo e gli sconti delle Case automobilistiche. Nel frattempo, le vendite di veicoli Ice di fabbricazione cinese sono diminuite di oltre il 10% a 16,678 milioni di unità nello stesso periodo.