Governo India: “Tesla rinuncia al progetto di produrre EV nel Paese”

La Tesla ha rinunciato definitivamente al progetto di «produrre in India»: lo ha fatto sapere HD Kumaraswamy, ministro all'Industria pesante, in occasione del lancio delle linee guida del governo di Delhi per la promozione della produzione di auto elettriche nel Paese. Delhi ha lanciato consistenti incentivi per invitare gli stranieri ad investire nel settore, tagliando i dazi sull'import dei veicoli elettrici delle aziende che si fossero impegnate a investire 500 milioni di dollari nei prossimi cinque anni e ad avvaire la produzione locale entro tre anni. Lo stesso Elon Musk dal 2022 aveva ripetutamente annunciato di voler aprire stabilimenti in India; nel 2023 aveva fatto sapere che «stava valutando il momento più adatto».

All'inizio di quest'anno il patron della Tesla e il premier Modi si sono incontrati a Washington dove, secondo quando riferito dai media, hanno discusso «l'immenso potenziale di collaborazione in tecnologia e innovazione». Lo scorso febbraio, nel momento di massima tensione dell'economia globale per l'annuncio dei dazi imposti dagli Usa, il presidente Trump ha detto che sarebbe stato «ingiusto per gli Stati Uniti» se la Tesla avesse costruito uno stabilimento in India. Il ministro Kumaraswamy ha spiegato che mentre «non aspettiamo nulla da Tesla, Mercedes Benz, Skoda-Volkswagen, Hyundai e Kia hanno manifestato il loro interesse a produrre nel nostro paese».