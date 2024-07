Governo italiano sostiene i dazi Ue sulle auto elettriche cinesi, sì da 12 Paesi

L'Italia è tra i 12 Paesi Ue che si sono espressi a favore della proposta della Commissione europea di imporre dazi sulle importazioni di auto elettriche dalla Cina. Lo apprende l'ANSA da fonti europee dopo il voto riservato dei governi nazionali avvenuto mediante procedura scritta. Insieme a 10 Paesi espressamente favorevoli - tra loro anche Francia, Spagna e Polonia - vengono conteggiati anche altri 2 governi che non hanno preso parte al voto, portando a 12 il totale dei sì. Sono invece 11 i Paesi che si sono astenuti e 4 i contrari. Il voto non è vincolante, ma Bruxelles dovrà considerarlo in vista del verdetto atteso a novembre.