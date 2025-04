Governo Madrid, “In arrivo misure a sostegno settore auto colpito dai dazi”

Un aiuto concreto ed immediato al settore auto. La vicepremier spagnola con delega alla Transizione ecologica, Sara Aagensen, ha annunciato oggi nuove misure del governo a sostegno dell'industria automobilistica, uno dei settori più colpiti dall'aumento dei dazi imposto dal presidente statunitense Donald Trump sui prodotti importati dall'Unione europea. «Il programma Moves III» di incentivi all'acquisto di auto elettriche "è solo la prima misura, ma ne sono in arrivo altre, perché sappiamo che il settore automobilistico è fondamentale nel nostro tessuto produttivo», ha dichiarato Aagensen, ripresa da Tve. La vicepremier ha informato di aver convocato per lunedì l'organo di monitoraggio e governance spagnolo per la supervisione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, per analizzare le nuove iniziative.

«Una cosa che ritengo molto importante per dare certezze a tutti coloro che hanno puntato sui veicoli elettrici è che lanceremo lunedì la mappa dinamica dei punti di ricarica» delle auto elettriche, ha annunciato. Aagensen ha ricordato che, prima dell'aumento dei dazi, il Consiglio dei ministri iberico ha approvato la proroga del Piano cosiddetto Moves III con lo stanziamento di 400 milioni di euro aggiuntivi ai precedenti finanziamenti del programma, per un totale di 2,7 miliardi di euro. La vicepremier ha definito «ingiusti» gli incrementi delle tariffe doganali imposti dagli Usa, che «non avvantaggiano assolutamente nessuno», meno che meno l'economia americana, che «già sta vedendo» i danni provocati.