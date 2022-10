Governo Madrid, valutiamo aiuti per progetto di Stellantis. Ministra Industria, finanziamento di oltre 15 mln per produzione batterie

MADRID - Il governo spagnolo sta «valutando» la assegnazione al gruppo Stellantis di aiuti per oltre 15 milioni di euro che andrebbero a finanziare un progetto per una fabbrica di batterie a Vigo, in Galizia: lo ha detto la ministra dell’Industria del Paese iberico, Reyes Maroto, parlando ai media sui piani di Madrid per incentivare il settore automobilistico attraverso i fondi europei del Pnrr. In totale, il governo spagnolo prevede di stanziare oltre 2,9 miliardi di euro per l’industria dei motori, secondo l’agenzia Efe. In prima istanza, di questi fondi sono stati già assegnati 877,2 miliardi, Una fetta importante di questo denaro dovrebbe andare a finanziare una fabbrica di batterie vicino a Valencia di Volkswagen. ieri lamentatasi, secondo la stampa iberica, di un impegno di Madrid a riguardo ritenuto insufficiente. I fondi per finanziare il progetto d’interesse per Stellantis, d’altro canto, dovrebbero essere assegnati nel primo trimestre 2023.