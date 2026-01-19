Governo tedesco vara incentivi per elettriche ed ibride. Per le Bev da 3mila a 6mila euro in base a reddito e nucleo familiare

Il governo tedesco ha presentato oggi gli incentivi per l'Acquisto di auto interamente elettriche o ibride. Previsti incentivi in base al reddito e ai componenti del nucleo familiare per le auto elettriche si va dai tremila ai semila euro, mentre per i modelli ibridi da 1500 a 4500 euro. Chi desidera ricevere il contributo deve tenere il veicolo per almeno tre anni dall'acquisto. Il limite di reddito è fissato a 80.000 euro di reddito familiare imponibile annuo; Il limite di reddito aumenta di 5.000 euro per ogni figlio fino a un massimo di 90.000 euro di reddito familiare annuo imponibile. Le auto usate non sono ammesse al contributo: il sindacato Ig Metall ha chiesto di modificare questa disposizione. L'incentivo vale a partire dalle auto immatricolate dal primo gennaio 2026.

Sono previsti complessivamente tre miliardi di euro per il bonus all'acquisto, che secondo il ministero dovrebbero essere sufficienti per circa 800.000 veicoli sovvenzionati fino al 2029. La vicenda aveva creato un caso politico, perché la conferenza stampa di presentazione del provvedimento era stata annunciata per venerdì scorso per poi essere poco prima dell'orario stabilito annullato. Il governo ha comunque trovato una quadra che è stata presentata oggi dal ministro dell'Ambiente Carsten Schneider. Hildegard Mueller, che presiede l'organizzazione di rappresentanza dell'industria automobilistica tedesca, si è detta soddisfatta del piano, con il quale si definisce» la necessaria sicurezza di pianificazione per i consumatori e l'industria automobilistica tedesca».

Tuttavia, a suo avviso «occorre continuare a migliorare le condizioni quadro, in particolare nel settore delle infrastrutture di ricarica con le relative reti elettriche e la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per la ricarica». Mueller contesta, però, la scelta della data di immatricolazione come termine di riferimento per l'erogazione degli incentivi. "È fondamentale che i consumatori abbiano la certezza, già al momento dell'acquisto dell'auto, di poter beneficiare degli incentivi. Una cosa è già chiara oggi: la coalizione dovrà assolutamente correggere questo errore nel programma di incentivi 2027», ha affermato.