Dopo settimane di trattative serrate, la coalizione di governo tedesca ha trovato la quadra su un nuovo pacchetto di misure per contrastare il caro-energia. Oltre al già annunciato taglio all'imposta sull'energia elettrica esteso a tutta la popolazione, la commissione di coalizione – composta dai vertici dell'Unione (Cdu/Csu) e dei Socialdemocratici (Spd) – ha dato il via libera all'introduzione di un tetto massimo temporaneo sul prezzo dei carburanti.

La misura entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2027 e avrà una durata iniziale fissata in tre mesi, salvo eventuali proroghe legate all'andamento dei mercati. Secondo quanto stabilito nella delibera governativa, l'intervento non sarà rigido su tutto il territorio nazionale: ai singoli Länder (gli Stati federati tedeschi) verrà infatti concessa la facoltà di modulare l'intervento, stabilendo prezzi massimi differenziati a livello regionale per tenere conto delle specificità locali e dei costi logistici.

L'obiettivo dichiarato dell'esecutivo di Berlino è quello di arginare la spirale inflazionistica alla pompa e alleggerire il peso delle spese di trasporto su famiglie e imprese, duramente colpite dai rincari energetici innescati dal conflitto con l'Iran, una crisi geopolitica tuttora in corso che continua a generare forti tensioni sulle forniture globali.

La decisione formalizza un percorso avviato già a metà settembre, quando i leader della maggioranza avevano raggiunto un'intesa di massima per adottare un meccanismo di calmiere entro l'inizio del nuovo anno. Il modello scelto dalla Germania guarda direttamente alle esperienze già testate con successo in alcuni Paesi confinanti, come il Belgio e il Lussemburgo, dove i prezzi dei prodotti petroliferi sono regolati attraverso soglie massime stabilite dalle autorità.

Nel documento decisionale approvato dalla coalizione, il governo mette tuttavia in chiaro la natura straordinaria dell'intervento. Il calmiere sui carburanti non è concepito come una riforma strutturale o permanente del mercato, bensì come una risposta emergenziale strettamente «legata alla crisi» in Medio Oriente. Una volta rientrata l'emergenza e stabilizzate le quotazioni internazionali del greggio, il mercato tedesco tornerà alle consuete dinamiche di libera concorrenza.