Governo, verso strategia pluriennale di sostegno ed incentivi mirati per l’automotive. Discusso aiuti per affrontare transizione industriale

Una strategia pluriennale per sostenere l’automotive. C’è stato questo, a quanto si apprende, al centro della riunione sull’automotive tra il sottosegretario Roberto Garofoli e diversi ministri che si è tenuta in tarda mattinata a Palazzo Chigi. Il piano verterebbe su incentivi calibrati per sostenere la produzione, in particolare quella italiana, agendo sia sul lato della domanda, sia su quello dell’offerta. In ballo aiuti per affrontare la transizione industriale, anche verso l’elettrico e l’ibrido. Si valuterà l’uso di parte dei fondi già stanziati in bilancio per l’automotive anche per riconvertire la filiera componentistica. Prossimamente, infatti, sono previsti altri incontri a Palazzo Chigi con i produttori e rappresentanti della filiera componentistica.