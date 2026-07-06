Gran Bretagna: a giugno +11,4% le immatricolazioni, per la quota Bev è record (30%)

La ripresa del mercato automobilistico britannico è proseguita a giugno, con un aumento delle immatricolazioni dell'11,4%, raggiungendo quota 213.166 unità, il miglior risultato per il mese dal 2019, secondo gli ultimi dati pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), l'associazione dell'industria automotive nazionale. L'incremento è stato interamente trainato dai veicoli elettrificati, poichè il mercato continua a evolversi grazie ai continui investimenti dei produttori in un'ampia gamma di modelli e propulsori che offrono mobilità a basse e zero emissioni, nonche a un numero maggiore di marchi ora operanti nel Regno Unito. Gli ibridi plug-in (Phev) hanno rappresentato il 12,5% del mercato, mentre gli ibridi (Hev) hanno raggiunto il 14%.

I veicoli elettrici a batteria (Bev) hanno registrato la crescita piu significativa, raggiungendo una quota del 30%, la piu alta finora, a testimonianza dell'andamento degli elevati volumi alla fine di ogni trimestre e dell'interesse dei consumatori stimolato dall'impatto del conflitto in Medio Oriente sui prezzi del carburante. Dall'inizio dell'anno, i veicoli elettrici a batteria rappresentano il 25% del mercato, un risultato record, ma ancora ben lontano dall'obiettivo del 33%. Per raggiungerlo pienamente, i Bev dovrebbero superare il 40% delle nuove immatricolazioni entro la fine dell'anno, eppure tre acquirenti di auto nuove su quattro scelgono attualmente altre motorizzazioni.

Le flessibilità imposte dagli obblighi stanno aiutando i produttori a conformarsi per ora, ma il loro valore sta diminuendo poiche la domanda naturale di veicoli elettrici non cresce al ritmo previsto. Nonostante una maggiore scelta, gli incentivi governativi e oltre 12 miliardi di sterline di incentivi per i produttori, l'adozione non sta ancora crescendo abbastanza velocemente, danneggiando la redditivita, dirottando gli investimenti e indebolendo il valore residuo. I leader del settore automobilistico sono unanimi nel ritenere che l'obiettivo del 2030 sia attualmente irraggiungibile: il 100% degli intervistati nell'ultimo UK Automotive Business Leaders Barometer della Smmt afferma che il Regno Unito è in ritardo rispetto alla traiettoria necessaria per raggiungere la quota obbligatoria dell'80%, e quasi tre quarti (73,8%) ritengono che sia significativamente indietro.

«L'industria resta impegnata nella transizione, ma una riforma urgente del mandato è ora essenziale. L'insostenibile costo della conformita sta rendendo il Regno Unito un luogo sempre meno competitivo sia per la vendita che per la produzione di automobili, mettendo a rischio gli investimenti, poiche altri mercati con una regolamentazione meno restrittiva diventano proposte piu attraenti», spiega una nota della Smmt.