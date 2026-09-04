Gran Bretagna, le auto elettriche ad agosto sono state le più vendute: +30% e quota del 30%

Nel mese di agosto 2026, complice il mandato ZEV, che in Inghilterra impone quote crescenti di immatricolazioni per i veicoli BEV, le vendite di auto elettriche sono risultate maggiori rispetto alle altre alimentazioni ed hanno raggiunto una quota del 30%, con una crescita del 30% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questo è il quadro tracciato dai dati forniti da New AutoMotive, l'organizzazione indipendente di ricerca sui trasporti che ha la missione di supportare la transizione verso i veicoli elettrici. Si tratta di un risultato a cui ha contribuito anche il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti dovuto alla situazione in Medio Oriente. Infatti, ad agosto anche le vetture ibride plug-in hanno avuto una crescita di immatricolazioni importante, precisamente del 44%, con una quota di vendite del 14%.

Mentre l'incremento di vendite delle auto ibride, in confronto al mese di agosto 2025, è stato di circa il 17%, pari ad una percentuale di immatricolazioni del 29%. Nel contempo, il mese scorso nel Regno Unito sono scese di una percentuale di circa 4% le vendite delle auto a benzina, che hanno rappresentato il 22% di quelle immatricolate. Agosto 2026, inoltre, ha visto i furgoni elettrici raggiungere un record di immatricolazioni in Inghilterra, ed una quota di mercato del 17%, un valore tale da superare agevolmente l'obiettivo reale del mandato ZEV del 15,7%. In generale, da inizio anno, le vendite dei veicoli BEV hanno portato ad un surplus percentuale dello 0,9% rispetto all'obiettivo effettivo del mandato ZEV. Tra i brand è Kia ad avere avuto il maggior numero di immatricolazioni di auto a batteria ad agosto. La casa coreana è anche quella con la quota più elevata di veicoli elettrici, pari al 45%.