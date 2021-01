Great Wall apre fabbrica di batterie in Germania. Svolt Energy Technology produrrà accumulatori per 500 mila auto all’anno

BERLINO - La società cinese ad alta tecnologia Svolt Energy Technology ha annunciato ieri che costruirà la sua prima fabbrica europea di batterie in Germania. Si tratta di un «’investimento ancorà nel futuro dell’industria automobilistica nel Saarland», ha detto in una conferenza stampa Tobias Hans, primo ministro dello stato federato dove sarà costruito lo stabilimento Svolt. Svolt, uno spin-off della casa automobilistica cinese Great Wall Motors, investirà fino a due miliardi di euro in due siti produttivi, con l’obiettivo di creare fino a 2.000 posti di lavoro in Germania. Lo afferma una nota diffusa da Svolt Energy Technology Europe, secondo cui l’impianto, la cui entrata in produzione è prevista per la fine del 2023, ha una capacità produttiva prevista di 24 gigawattora (GWh), sufficiente a fornire batterie per un numero di auto elettriche che va da 300.000 a 500.000 all’anno.

Secondo Svolt Europe, una fabbrica aggiuntiva per moduli e pacchi batterie situata in un sito industrializzato verrebbe «riadattata per la produzione di moduli e pacchi batterie», con l’inizio della produzione previsto a metà del 2022. Al Salone dell’Automobile di Francoforte (IAA) del 2019, Svolt aveva annunciato che avrebbe realizzato il suo sito di produzione europeo e che aveva dato il via a un processo di selezione in cui erano stati valutati più di 30 siti in tutta Europa. «Abbiamo selezionato il Saarland come primo sito di produzione europeo per i prodotti di fascia alta di Svolt per una serie di motivi: non è solo nel cuore dell’Europa, ma rappresenta anche una regione di innovazione e tecnologia per l’industria automobilistica», ha dichiarato Hongxin Yang, presidente e direttore generale di Svolt Energy Technology.