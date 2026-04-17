Great Wall avvia le attività in Italia, debutto commerciale da giugno: il primo modello è il Suv compatto Ora 5

Great Wall Motor (GWM) avvia ufficialmente le proprie attività in Italia con la costituzione di una filiale locale e l'avvio delle vendite previsto a partire da giugno 2026. L'ingresso nel mercato italiano rappresenta una tappa chiave nella strategia di espansione europea del gruppo automobilistico cinese, tra i principali produttori indipendenti del Paese e leader nazionale nei segmenti suv e pick-up. La società opererà direttamente attraverso GWM Italia, che coordinerà una rete di concessionari ufficiali attiva dalla prossima estate. Previsti servizi di formazione tecnica certificata, assistenza post-vendita e un sistema logistico dedicato ai ricambi con magazzini in Italia e in Europa, per garantire tempi di consegna rapidi.

I veicoli saranno coperti da una garanzia fino a 7 anni o 150.000 chilometri. Il debutto sul mercato italiano avverrà con Ora 5, suv compatto destinato a inaugurare la gamma del marchio nel Paese. Il modello sarà disponibile in diverse varianti di propulsione, incluse versioni ibride ed elettriche, e sarà seguito entro il 2026 da ulteriori modelli, tra cui Jolion Max e H7, rivolti rispettivamente a un pubblico familiare e agli appassionati di attività all'aperto. L'Italia viene considerata da GWM un mercato strategico all'interno del piano di crescita europeo. L'obiettivo è posizionarsi come attore di riferimento nella transizione verso una mobilità più efficiente, connessa e sostenibile, facendo leva su una gamma ampia e diversificata e su un presidio diretto del territorio. A livello globale, GWM è presente in oltre 170 mercati e nel 2025 ha registrato vendite per 1,32 milioni di unità, di cui oltre 500.000 fuori dalla Cina, con una crescita del 7,33% su base annua.

Il gruppo dispone di 13 stabilimenti produttivi tra Cina, Thailandia e Brasile, oltre a un centro di progettazione europeo in Germania. L'azienda punta su una strategia tecnologica integrata che copre l'intera filiera automobilistica, con soluzioni che spaziano dai sistemi ibridi avanzati alle piattaforme modulari fino alla connettività intelligente e ai sistemi di guida assistita di ultima generazione. Con l'ingresso in Italia, GWM rafforza la propria presenza in Europa e ribadisce la strategia globale orientata a una mobilità intelligente, accessibile e sostenibile.