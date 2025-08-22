Green Deal, Urso: «Lo cambieremo con Germania e Francia. Commissione ha accolto le nostre prime richieste sul settore auto»

Rispetto al Green Deal, in Ue «Si sono fatti grandi passi in avanti proprio sulla strada da noi indicata lo scorso anno, ma occorre fare di piu e subito. La Commissione ha accolto le nostre prime richieste sul settore auto: ha rimosso l'ostacolo insormontabile delle 'mega multe' miliardarie, che avrebbero solo favorito i concorrenti cinesi e americani, e ha accolto di anticipare di quasi due anni la revisione del regolamento CO2, cosi che il confronto e gia iniziato. Siamo poi riusciti a ottenere che si decidesse di revisionare il Cbam proprio sulla base del nostro «non paper» e che si procedesse con il pacchetto Omnibus sulla semplificazione. Ora la consonanza con la Germania puo aiutarci ad allargare il fronte delle riforme e, peraltro, anche con la Francia abbiamo gia condiviso alcuni documenti settoriali, sulla siderurgia e sulla chimica, e abbiamo creato l'Alleanza delle imprese energivore». Cosi il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, in un'intervista al Sussidiario.