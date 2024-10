Green deal, Urso: «Rivedere subito percorso, piu sostenibile e in linea con report Draghi»

«Abbiamo chiesto nel settore delle auto, attraverso un non paper che ora e stato sottoposto ai ministri dell'Industria degli altri Paesi dell'Ue, di anticipare le decisioni in merito ai veicoli leggeri previsti per la fine del 2026 agli inizi del prossimo anno e di anticipare all'inizio del prossimo anno» anche le decisioni «sui veicoli pesanti prevista alla fine del 2027» e questo perche «crediamo sia necessario rivedere sin da subito il percorso del Green deal per renderlo sostenibile seguendo, o meglio attuando, le indicazioni ampiamente contenute nella report sulla competitivita di Mario Draghi».