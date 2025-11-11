Green Ncap, focus sulle prestazioni reali di Dacia Spring, Hyundai Inster e Volkswagen ID.4. Ecco com'è andata

Le prove di Green Ncap - che ha testato tre veicoli elettrici, valutandone autonomia, comportamento e capacità di ricarica in condizioni di guida reali - confermano: il freddo riduce le percorrenze, ma i modelli più piccoli restano i più efficienti e sostenibili. Meno peso, consumi contenuti e minore impatto ambientale: le city car elettriche, insomma, continuano a essere il riferimento per chi cerca mobilità pulita e concreta. I test hanno riguardato Dacia Spring, Hyundai Inster e Volkswagen ID.4, includendo percorsi in autostrada e temperature fino a -7°C, per misurare l'impatto del freddo sulle prestazioni delle batterie.

La Dacia Spring, con una batteria da 27,6 kWh e peso di 979 kg, mostra un'autonomia di 180 km in condizioni miti e 133 km con il freddo, che scendono a 119 km in autostrada. Green Ncap considera «adeguata» la percorrenza complessiva, ma «scarsa» quella autostradale.

La Hyundai Inster, con batteria da 49 kWh e peso di 1412 kg, registra 322 km sul misto in condizioni favorevoli e 219 km in inverno, mentre in autostrada percorre 267 km con clima mite e 199 con il freddo. L'autonomia è giudicata «buona» nella media, ma «scarsa» in autostrada.

La Volkswagen ID.4 Pure, con batteria da 52 kWh e peso di 1987 kg, raggiunge 304 km in condizioni miti e 196 km invernali, con 193 km in autostrada. Nel complesso ottiene valutazioni «adeguate» per consumi e autonomia.Le prove hanno analizzato anche il comportamento dei sistemi di riscaldamento. La Spring utilizza un riscaldatore PTC ma non raggiunge temperature uniformi nell'abitacolo. La Inster combina un sistema PTC con pompa di calore e consente il preriscaldamento dei sedili e del volante, migliorando l'efficienza. La ID.4 si distingue per la rapidità nel riscaldare l'interno, con benefici sull'autonomia fino a 79 km aggiuntivi in città con pre-riscaldamento. Sul fronte ricarica, i tre modelli hanno ottenuto giudizi «adeguati». La Spring, ancora, ricarica dal 10 all'80% in 40 minuti con potenza massima di 34 kW; la Inster impiega 31 minuti a 81 kW; la ID.4 circa 27 minuti a 155 kW, previa precondizionamento della batteria.

Nella valutazione di sostenibilità complessiva, che considera l'intero ciclo di vita del veicolo, la Dacia Spring ottiene 5 stelle e il 100% di punteggio, con emissioni equivalenti a 90 g/km di CO2. Seguono la Hyundai Inster con 5 stelle (96%) e 114 g/km, e la Volkswagen ID.4 con 4,5 stelle (84%) e 130 g/km. Come riferimento, Green Ncap ha testato la Seat Ibiza 1.0 MPI, che registra consumi di 6,0 l/100 km in condizioni miti e 6,4 l/100 in inverno. Pur risultando efficiente, il modello a benzina non raggiunge le performance ambientali dei veicoli elettrici più leggeri e resta sotto le 4 stelle di sostenibilità.