Un gruppo di azionisti Tesla contro il maxi-compenso da 56 miliardi di dollari a Elon Musk

Un gruppo di azionisti di Tesla invita a respingere il compenso da 56 miliardi di dollari per Elon Musk che il consiglio di amministrazione ha chiesto ancora una volta di approvare. In una lettera firmata da Amalgamated Bank, SOC Investment group e altri sei firmatari si afferma che Musk è distratto dalle altre sue società e si chiede di bocciare la rielezione nel consiglio di amministrazione di Kimbal Musk, il fratello del miliardario, e James Murdoch. Il compenso di Musk era stato approvato nel 2018, ma poi invalidato da un giudice nei mesi scorsi in quanto non tutti gli azionisti erano al corrente degli obiettivi che Musk avrebbe dovuto centrare per ottenere i fondi. Il cda di Tesla lo ha sottoposto nuovamente agli azionisti dopo la bocciatura della giustizia, con l'obiettivo di dimostrare il sostegno a Musk.