Gruppo Bmw: nel primo semestre ricavi -8% a 67,6 miliardi, ma margine Ebit resta a 8,5%

Nel primo semestre dell'anno il Gruppo Bmw ha realizzato ricavi a 67,685 miliardi, in calo dell'8,0% (rettificato dagli effetti di cambio del 7,1%) rispetto ai 73,558 miliardi dello stesso periodo del 2024, con un utile ante imposte (EBT) di 5,7 miliardi di euro con un margine a livello di Gruppo dell'8,5%. Per il segmento automobilistico il margine (6,2%) è in linea con la guidance annuale. «Dopo aver confermato le nostre previsioni iniziali formulate durante la conferenza annuale dopo i risultati del primo trimestre - ha commentato Oliver Zipse presidente del consiglio di amministrazione di Bmw AG - rimaniamo in linea con i nostri obiettivi finanziari per l'anno, nonostante la continua incertezza tariffaria e le fluttuazioni del mercato cinese.

Nell'esercizio finanziario in corso - ha proseguito Zipse - i nostri risultati di vendita sono proseguiti nel secondo trimestre in linea con le aspettative, anche se le condizioni continuano a variare da mercato a mercato. Fra aprile e giugno abbiamo registrato un miglioramento sequenziale rispetto al primo trimestre. Al di fuori della Cina, tutte e tre le nostre principali regioni di vendita hanno registrato un aumento. Le vendite del Gruppo in questi mercati sono cresciute complessivamente del 6,3% nei primi sei mesi dell'anno». Zipse ha ribadito che «il successo del Gruppo oggi e in futuro si basa su tre solidi pilastri: la nostra presenza globale, la nostra forza nell'innovazione e il nostro approccio tecnologicamente neutrale con prodotti altamente interessanti».

Ed ha ricordato che a settembre «daremo inizio a una nuova era per Bmw, con il debutto del primo modello della Neue Klasse all'IAA Mobility di Monaco. Con la iX3 diamo il via a un'espansione di prodotto senza precedenti: entro il 2027, lanceremo più di 40 modelli nuovi e rivisitati in tutti i segmenti e le tipologie di propulsione». Ogni veicolo incarnerà gli innovativi cluster tecnologici e il nuovo linguaggio di design. In questo modo - ha ribadito - coniughiamo il progresso tecnologico e prodotti entusiasmanti con lungimiranza strategica ed efficienza economica».