Gruppo Chery: dopo Omoda e Jaecoo arriva nuovo brand Lepas. In Italia dal 2026 con 3 Suv multi-propulsione

Presentata ufficialmente nello scorso aprile al Salone di Shanghai 2025, la marca Lepas del Gruppo Chery si appresta, come era stato comunicato, a sbarcare in Europa, mercato italiano compreso, nel 2026. Lo farà con tre suv di posizionamento medio alto (segmenti C-D-E) e che saranno proposti con motori benzina elettrificati ed ibridi plug-in oltre che con varianti completamente elettriche.

Si inizierà con il modello L8 da 4,688 metri di lunghezza e, probabilmente, con il propulsore Super Hybrid System (SHS) già presente in altri modelli del Gruppo che - a fronte di un consumo di 4.5 litri per 100 km - assicura un'autonomia complessiva di 1.300 km. Come descritto nel canale ufficiale di YouTube, i modelli Lepas sono caratterizzati da un linguaggio stilistico definito Leopardure, un design che - richiamando con i fari anteriori a 'pupilla verticale' lo sguardo penetrante di un leopardo - «armonizza le linee dinamiche della carrozzeria con i raffinati materiali degli interni, per incarnare il perfetto equilibrio tra potenza ed eleganza».

La presentazione di Lepas e dei suoi modelli per l'Italia avverrà nel prossimo autunno mentre il lancio commerciale avverrà nella primavera del 2026. Ricordiamo che Chery è già solidamente presente in Europa con le marche Omoda e Jaecoo e che, in funzione del piano di espansione, è già attiva anche a livello produttivo attraverso l'accordo con la spagnola Ebro che opera nello stabilimento ex Nissan di Zona Franca a Barcellona. Secondo i media specializzati il Gruppo cinese sarebbe anche in trattativa con Volkswagen per produrre proprio i modelli Lepas in una fabbrica della Casa di Wolfsburg, probabilmente Dresda oppure Osnabrück.