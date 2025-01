Il Gruppo Hyundai potenzia le proprie strutture di ricerca e sviluppo in Germania per l’Europa

Il Gruppo Hyundai si prepara a potenziare le proprie strutture di ricerca e sviluppo in Europa grazie all’apertura del nuovo Square Campus dello Hyundai Motor Europe Technical Center e all’ampliamento del test center al Nürburgring.

Il nuovo Square Campus, la cui inaugurazione è prevista per il prossimo mese di marzo, aggiunge altri 25mila mq alle già esistenti strutture di Hyundai Motor Europe Technical Center che si trovano nella regione del Meno-Reno, non distante da Francoforte. Al suo interno troveranno posto il più grande dinamometro del Gruppo per la misurazione dei valori di NVH (noise, vibration, harshness) per autovetture insieme a dinamometri avanzati per l’analisi di telai e propulsori simulando diverse condizioni e valutando le prestazioni dinamiche dei veicoli senza la necessità di test su strada.

L’obiettivo è migliorare le tecnologie legate all’elettrificazione, i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e l'infotainment per offrire soluzioni sempre più in linea con le esigenze dei clienti, in particolare di quelli del mercato europeo. E visto che la sostenibilità non riguarda solo i veicoli, ma tutti i processi, la struttura del nuovo Square Campus è costruita in materiali ecologici ed è dotata di pannelli fotovoltaici e sistemi di pompe di calore. Ci saranno spazi di lavoro ibridi, un roof garden e sistemi di smart working per favorire la collaborazione e la creatività.

Anche il test center al Nürburgring, inaugurato nel 2013 e due anni dopo che Hyundai aveva già introdotto i test sul circuito tedesco nel capitolato di sviluppo dei propri veicoli, è stato ora ampliato con altri 834 mq di nuove aree officina, laboratori specializzati e sistemi di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici. Segno ulteriore che gli elementi tradizionali del processo di sviluppo dei veicoli rimarrà e saranno integrati con quelli che riguardano invece l’elettrificazione e la sostenibilità.

«Questa espansione delle nostre strutture dimostra chiaramente la mentalità volta al futuro che ci guida in Hyundai. Siamo in continua evoluzione, motivati dalla sfida di superare i limiti per ottenere successi sempre maggiori» ha dichiarato Tyrone Johnson, managing director dello Hyundai Motor Europe Technical Center sottolineando l’investimento di Hyundai per potenziare il proprio ecosistema tecnico in Germania e in Europa e le nuove possibilità creative concesse ai collaboratori, sia quelli esistenti sia quelli che vorranno unirsi al progetto.

Le nuove strutture infatti aprono nuove opportunità di carriera, in particolare quelli specializzati in sistemi di propulsione elettrici, ADAS e dinamica dei veicoli. Chi fosse interessato, può andare sul sito dello Hyundai Motor Europe Technical Center. Il gruppo coreano ha l’obiettivo di offrire in Europa una gamma a zero emissioni entro il 2035 con i marchi Hyundai, Kia e anche Genesis, ove presente.