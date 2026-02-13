Gruppo Intergea, vendute 72.845 unità nel 2025. Si conferma primo operatore della distribuzione automobilistica in Italia

Nello variegato mondo automotive italiano il Gruppo Intergea registra numeri da record toccando il target in soli due anni, e con largo anticipo sulle previsioni, l’obiettivo che il management guidato da Alberto Di Tanno, presidente e amministratore delegato del Gruppo si era posto. Con 72.845 auto vendute nel 2025, il Gruppo Intergea si conferma per il quinto anno consecutivo primo operatore della distribuzione automobilistica in Italia per volumi di vendita (dati del pubblico registro automobilistico). Il dato aggrega le 33 società controllate e partecipate che fanno capo al Gruppo, ma non include le più recenti acquisizioni delle concessionarie Denicar, Domina e AutoRigoldi, che rafforzeranno ulteriormente la presenza territoriale e i volumi del Gruppo nei prossimi esercizi. “È un risultato che premia il nostro modello organizzativo, nel quale ogni società mantiene piena autonomia gestionale e allo stesso tempo gode della forza patrimoniale del Gruppo.

Una rete integrata che garantisce equilibrio tra agilità decisionale, coerenza strategica e prossimità al cliente”, commenta Alberto Di Tanno, presidente del Gruppo Intergea. Intergea opera su scala nazionale con una rete capillare di vendita e post-vendita: 169 punti vendita, 362 centri di assistenza, incluse le officine autorizzate, circa 1.500 collaboratori, 39 marchi rappresentati in 11 regioni italiane, con le prime sedi oltreconfine in Canton Ticino (le cui vendite non sono conteggiate nel risultato nazionale). Con due miliardi di euro di fatturato e un patrimonio netto consolidato di 400 milioni di euro, il Gruppo si colloca sul podio dei principali player italiani della distribuzione automotive anche per dimensioni economiche.