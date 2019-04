Gruppo Piaggio tocca il traguardo dei 500 Motoplex nel mondo con il primo store a Istambul

MILANO - Cinquecento store aperti nel mondo. Un traguardo straordinario toccato dal Gruppo Piaggio con l’apertura del primo primo Motoplex di Istanbul. La capitale della Turchia, dunque, si affianca alla rete distributiva tradizionale due ruote, composta da oltre 3.300 dealer.

I Motoplex sono stati pensati per ottimizzare in rapporto con la clientela: è in atto una conversione graduale dei punti vendita che innanzitutto incrementa la pedonalità degli store. Con i Motoplex più spazio per oltre il 30%. “Insomma si tratta - dicono i tecnici di Piaggio - del modello più innovativo di retail nel settore due ruote, che consente al dealer di sfruttare tutte le potenzialità dei brand del Gruppo e dei loro prodotti all'interno dello stesso spazio. I Motoplex infatti riuniscono in un’unica location l’offerta complessiva dei brand Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, completata dalla disponibilità di servizi, accessori, merchandising e intrattenimento, per offrire ai clienti una prospettiva globale e coinvolgente del mondo delle due ruote”. I risultati confermano che si tratta di una giusta dinamica evolutiva dei punti vendita. Grazie alla formula Motoplex, infatti, il Gruppo Piaggio ha registrato negli anni un miglioramento del mix prodotto venduto grazie all’up-selling e al cross-selling, un notevole aumento delle vendite di accessori e merchandising e un sensibile incremento del sell out moto per i punti vendita tradizionali dal momento della conversione nel nuovo format.

Con l’apertura di Istanbul prosegue, dunque, il piano di sviluppo e rafforzamento della rete distributiva del Gruppo Piaggio avviato nel 2015 proprio attraverso l’introduzione dei Motoplex;

Lo store di Istanbul è situato in Alidede Sk, nel vivace quartiere Kadikoy, e ospita lo showroom, l’area lounge bar e il service training center, che offre servizi di assistenza dedicati ai possessori dei veicoli del Gruppo Piaggio.

Prima di Istanbul sono stati inaugurati Motoplex in Spagna, (Madrid e Malaga), in Germania a Berlino, a Malta e in Grecia a Patrasso, uno dei primi centri urbani del Paese. In area Asia-Pacific sono state aperti nuovi Motoplex a Taipei, capitale di Taiwan, a Da Nang in Vietnam, e in Cina nelle città di Ningbo (una delle città più antiche del Paese), Chengdu (il capoluogo della provincia del Sichuan) e Hefei (capitale della provincia dell'Anhui). Anche il 2019 sarà un anno importante per nuove aperture: tra le prossime in programma si segnala un secondo Motoplex a New York (nella zona di Brooklyn), uno store a Miami, uno a Philadelphia, uno a Dubai, uno a Pechino e un flagship store a Utrecht.