Gruppo Renault consolida la sua partnership con Whylot. L'accordo con la start-up specializzata nei motori elettrici

PARIGI - Il Gruppo Renault sarà il primo costruttore generalista a produrre un motore elettrico a flusso assiale nel settore automotive. Stiamo parlando di un tipo di unità elettrica decisamente più performante rispetto alle già note unità sincrone e asincrone. I primi frutti della partnership, rilanciata con la recente acquisizione del Gruppo francese del 21% del capitale di Whylot, arriveranno nel 2025. Whylot è un’azienda francese che ha sviluppato una tecnologia unica nel settore portante dei motori elettrici innovativi. L’ingresso nel capitale della start-up consolida ulteriormente la partnership strategica già in essere tra le due aziende. Il Gruppo Renault aveva già precedentemente firmato una partnership con Whylot, annunciata a Giugno 2021, per sviluppare ed industrializzare su larga scala un motore elettrico innovativo a flusso assiale per il settore automotive.

Questa tecnologia sarà applicata ai gruppi motopropulsori elettrificati ed elettrici, con l’obiettivo principale di ridurre i costi per i gruppi motopropulsori ibridi, abbassando, al tempo stesso, le emissioni di CO2 di 2,5 g/km secondo la norma Wltp (per le autovetture dei segmenti B/C). «Siamo molto contenti di fare un ulteriore passo avanti nel nostro rapporto con Whylot, promettente start-up specializzata nella progettazione e sviluppo di motori elettrici ad alta tecnologia - ha detto Philippe Brunet, direttore Gruppi Motopropulsori Termici ed Elettrici dell’Alleanza - Questa partnership, unita all’acquisizione di una partecipazione nel capitale dell’azienda, è un’ulteriore dimostrazione delle nostre forti radici francesi e del radicamento industriale del Gruppo Renault in Francia, con la volontà di produrvi veicoli elettrici ed elettrificati popolari, accessibili e redditizi». L’acquisizione di una quota del capitale consentirà al Gruppo Renault e a Whylot di posizionarsi, nei prossimi anni, come leader dello sviluppo ed industrializzazione di motori elettrici innovativi ed accessibili, accompagnando la fortissima crescita del mercato dei veicoli elettrificati in Francia ed in Europa.