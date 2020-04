Gruppo Renault, dal governo francese in arrivo aiuti per 5 mld. Ok della Commissione Europea

PARIGI - Via libera della Commissione Ue agli aiuti francesi a Renault, pari a 5 miliardi di euro. «Queste garanzie da 5 miliardi aiuteranno Renault a ottenere liquidità che serve urgentemente a causa dell'impatto del coronavirus», ha detto la commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager. La garanzia statale offre una copertura del prestito maggiore (90%) rispetto al regime di garanzia generale francese approvato dalla Commissione il 21 marzo 2020 (copertura del prestito del 70%). La valutazione della Commissione ha concluso che la misura a favore della Renault è «in linea con le condizioni previste dal quadro temporaneo».

La Renault ha chiuso quasi tutte le sue linee di produzione e ha cessato la maggior parte delle attività di vendita a causa delle misure di emergenza messe in atto dalla Francia per limitare la diffusione del coronavirus. Nonostante le significative misure di riduzione dei costi proposte e il 90% del personale collocato in stato di disoccupazione a tempo parziale, l'attuale crisi, indica la Commissione, porterà ancora a un significativo deterioramento del capitale circolante e del flusso di cassa del gruppo. Di qui la richiesta di Renault della garanzia statale per garantire l'accesso alla liquidità vitale da parte degli istituti finanziari prima di una prevista ripresa delle vendite una volta che le restrizioni saranno state completamente revocate. Renault impiega direttamente oltre 73.000 lavoratori in Europa.