Gruppo Renault, il ceo Provost annuncia 36 nuovi modelli entro il 2030. Per il brand oltre 2 milioni di vendite l'anno entro il 2030. In Europa solo elettrificate

Il Gruppo Renault presenterà 36 nuovi modelli entro il 2030. Lo ha detto il ceo del gruppo François Provost, presentando a Parigi il piano di prodotto dei prossimi cinque anni. 'In Europa - ha spiegato Provost - arriveranno 22 nuovi modelli, di cui 16 elettrici. Nel resto del mondo altri 14'. Il piano Renaulution che ha dato l'abbrivio alla modifica radicale delle strategie del gruppo, evolve ora in futuReady. Provost ha annunciato anche l'arrivo della nuova piattaforma elettrica modulare RGEV medium 2.0 con architettura elettrica da 800 Volt e ricarica rapida fino a 10 minuti nel 2030. Coprirà i segmenti da B+ a D. Rimangono i motori ibridi.

Il marchio Renault venderà 2 milioni di vetture l'anno entro il 2030, il 50% fuori dall'Europa. E' questo l'obiettivo del ceo del Gruppo Renault, François Provost, che a Parigi ha presentato il piano prodotto dei prossimi cinque anni. 'In Europa - ha precisato - arriveranno 12 nuovi modelli. Tutte le vetture vendute saranno elettrificate, mentre nel resto del mondo saranno il 50%'. Novità anche per Dacia, che porta a 4 i modelli totalmente elettrici in gamma e punta ai 2/3 delle vendite elettrificate entro la fine del decennio, ma senza abbandonare l'ibrido E-Tech e - se ce ne saranno le condizioni - l'offerta GPL. In casa Alpine arriva la nuova A110, basata sull'Alpine Performance Platform e prosegue la strategia di allestimenti esclusivi e personalizzazioni con serie limitate, come l'Alpine A110 R Ultime.

Nel medio termine, il Gruppo Renault punta a generare un margine operativo di compreso tra il 5% e il 7% del fatturato e un flusso di cassa libero Automotive superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro all'anno in media. Lo ha detto il ceo del gruppo François Provost, presentando a Parigi il piano futuREady per i prossimi 5 anni. Tra gli obiettivi annunciati da Provost, essere presenti sul 55% del mercato globale, ridurre il costo dei veicoli elettrici del 40% e estendere l'offerta ibrida E-tech oltre il 2030.