Gruppo Tazzari punta ad investire in Serbia, la ministra dell'economia di Belgrado visita lo stabilimento di Imola

La ministra dell'Economia serba, Adrijana Mesarović, ha visitato a Imola uno stabilimento del Gruppo Tazzari, specializzato nella componentistica di auto e auto elettriche. Lo scrive l'agenzia Tanjug secondo la quale l'impresa è interessata a investire in Serbia. «Li aspetto nei prossimi 15 giorni in Serbia, dove continueremo i colloqui e avvieremo una trattativa aperta, dove faremo sicuramente pressione affinché sia proprio la Serbia a occuparsene», ha detto Mesarović.