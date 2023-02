Gruppo Volkswagen ha attivato 15mila punti Hpc nel mondo. Stazioni di ricarica attive sono un terzo di quelle pianificate

Sono già quindicimila i punti Hpc attivati dal Gruppo Volkswagen a livello globale. Il Gruppo ha infatti appena concluso una valutazione intermedia della propria rete globale per la ricarica rapida, secondo la quale, alla fine del 2022, in totale circa 15.000 punti Hpc con potenza di ricarica fino a 350 kW risultavano collegati alla rete. Il numero rappresenta oltre un terzo dei 45.000 pianificati. Durante il Power Day 2021, il Gruppo aveva annunciato il proprio piano per diventare il primo costruttore automotive internazionale a creare una rete Hpc a livello globale, accessibile a tutti i veicoli elettrici, insieme ad alcuni partner. Nell’ambito di questo progetto, entro la fine del 2023 saranno operativi circa 10.000 punti Hpc in Europa e fino a 25.000 nel mondo.

“Il Gruppo Volkswagen - ha commentato Thomas Schmall, membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen con responsabilità per la tecnologia e Ceo di Volkswagen Group Components - ha iniziato a creare questa rete globale di ricarica rapida anni fa. Ora, come dimostrano i 15.000 punti Hpc installati in Nord America, Cina ed Europa, siamo tra gli apripista della mobilità elettrica. È un risultato che abbiamo raggiunto insieme ai nostri partner industriali e del settore energetico”. In Europa i punti di ricarica rapida sono installati in parte con il supporto di Ionity, la joint venture che coinvolge Audi, Volkswagen e Porsche. Lo scorso anno il Gruppo ha inoltre annunciato la costituzione di Ewiva, joint venture in Italia con Enel X Way, azienda del Gruppo Enel, che si affianca alle partnership con Bp e Iberdrola. Insieme a Bp, il Gruppo pianifica l’installazione di circa 8.000 punti HPC in tutta Europa, utilizzando tra gli altri sistemi Flexpole, la stazione di ricarica rapida prodotta da Volkswagen Group Components.