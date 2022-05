Gruppo Volkswagen, Ceo Diess: «Business e-mobility avrà stessa redditività dei motori ICE prima del previsto»

WOLFSBURG - Nonostante la complessità del contesto generale, il Gruppo Volkswagen sta compiendo notevoli progressi nella propria trasformazione in provider di mobilità sostenibile e incentrato sul software, «Abbiamo realizzato buone performance nel 2021 - ha detto il Ceo del Gruppo Herbert Diess durante l’Annual General Meeting che si è svolto online - grazie a una valida gestione della crisi, siamo solidi dal punto di vista finanziario e abbiamo rafforzato la nostra resilienza. Allo stesso tempo, abbiamo registrato notevoli passi avanti nell’implementazione della strategia New Auto. Nel 2022 continueremo a procedere con il riallineamento, nonostante le sfide geopolitiche ed economiche. I nostri team sono impegnati a cambiare il mondo della mobilità».

Diess ha aggiunto: «Ci aspettiamo che il business dell’e-mobility raggiunga la stessa redditività di quello legato ai motori a combustione (ICE) prima del previsto. Stiamo infatti impiegando ampiamente le nostre piattaforme per la mobilità elettrica, convertendo un numero crescente di impianti di produzione e vendendo la nostra tecnologia a competitor come Ford». Nell’Annual General Meeting sulla base dei buoni risultati il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza hanno proposto un incremento del dividendo rispetto agli anni precedenti, arrivando a 7,50 euro per azione ordinaria e 7,56 euro per azione privilegiata.

Il numero uno del Gruppo Volkswagen ha anche affrontato tema della guerra in Ucraina che - ha sottilineato Diess - «ha messo in discussione l’assetto mondiale. Tuttavia, è sbagliato l’addio prematuro al modello del “cambiamento tramite gli scambi commerciali” (Wandel durch Handel in tedesco) e quindi l’introduzione di blocchi non può essere la nostra risposta. Al contrario, l’interdipendenza tra regioni economiche ci permette di comunicare tra e realizzare quegli sforzi congiunti che possono risolvere sfide globali come la catastrofe climatica».