Guardia di Finanza sequestra 33mila litri di benzina di contrabbando. Carburante veniva dalla Polonia era stato dichiarato come solvente

La Guardia di finanza di Padova ha sequestrato 33mila litri di benzina di contrabbando e un autoarticolato, denunciando il conducente per contrabbando di prodotti petroliferi. Il carburante, proveniente dalla Polonia, era falsamente dichiarato come solvente. Il mezzo, entrato in Italia dal valico di Tarvisio, è stato fermato per un controllo di routine dai finanzieri del Gruppo di Padova con l'ausilio della polizia stradale di Padova e Venezia. Il conducente, di nazionalità ungherese, ha dichiarato di trasportare solvente proveniente da una raffineria del Nord Europa con destinazione finale la Grecia. Le analisi del Laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Venezia-Marghera hanno confermato che il prodotto era benzina. L'accisa evasa è stimata in oltre 15mila euro. Il conducente rischia fino a cinque anni di reclusione e una multa tra 31mila e 156mila euro.