Dare un'accelerazione decisiva ai test sulla guida autonoma e creare le condizioni normative affinché le tecnologie sviluppate nei laboratori italiani possano essere prodotte e commercializzate direttamente nel Paese. È questo l'obiettivo al centro del vertice tenutosi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e i tecnici del dicastero.

Secondo quanto riferito in una nota del Mit, dopo il recente via libera alla guida assistita di Tesla, il confronto si è focalizzato sul salto tecnologico dal livello 2 agli stadi superiori di automazione:

Livello 2: il veicolo gestisce sterzo, accelerazione e frenata, ma il conducente mantiene la piena responsabilità e l'obbligo di sorveglianza costante.

Livello 3: in specifiche condizioni, l'auto guida autonomamente e monitora l'ambiente circostante, mentre chi è al volante deve restare pronto a riprendere i comandi su richiesta del sistema.

Livello 4: il mezzo opera senza alcun intervento umano entro determinati perimetri o percorsi prestabiliti.

Per accompagnare questa evoluzione, Salvini intende valutare nuovi margini d'intervento già all'interno della riforma del Codice della strada attualmente in corso. Il ministero sta inoltre studiando come ampliare il raggio delle sperimentazioni per includere le prove necessarie all'omologazione e alla successiva messa in produzione dei veicoli.

Nel corso della riunione è stato fatto anche il punto sulle attività dell'Osservatorio Smart Road e sui progetti già avviati su strada da diverse aziende italiane, autorizzate dal Mit lo scorso giugno. Per il ministro, la strategia deve valorizzare le eccellenze di università, centri di ricerca e imprese nazionali: incrociare i dati raccolti sulle strade italiane con le migliori pratiche internazionali servirà a definire i nuovi standard di sicurezza e a trasformare l'innovazione accademica in veicoli di serie Made in Italy.