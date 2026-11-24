L'Italia punta alla leadership europea sulla guida autonoma, provando ad agganciare i livelli di sperimentazione già raggiunti da potenze come Stati Uniti e Cina. A tracciare la rotta è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenuto al Forum Infrastrutture Nordest.

Il titolare del Mit ha riferito di aver riunito in mattinata tutte le direzioni competenti del dicastero, dando mandato agli uffici di «correre per arrivare per primi al massimo della sperimentazione» rispetto agli altri grandi partner europei.

Secondo Salvini, la partita va ben oltre i sistemi di assistenza già implementati su modelli commerciali come Tesla o Mercedes: si tratta piuttosto di scommettere sulle capacità imprenditoriali e sul potenziale di ricerca e sviluppo di aziende e atenei italiani. Bruciare sul tempo la concorrenza europea, ha concluso il ministro, rappresenterebbe un volano decisivo per le imprese nazionali già attive nel settore.