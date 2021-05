Guida autonoma, startup cinese WeRide valutata 3,3 mld di dollari. Azienda sta ultimando test Robotaxi anche in Usa

SHANGHAI - WeRide, la start-up cinese leader nel settore mobilità a guida autonoma, ha annunciato di aver concluso un round di finanziamento di serie C, che le è valso una valutazione di 3,3 miliardi di dollari. La società non ha rivelato l'importo esatto dell'ultimo finanziamento, ma si è limitata a definirlo di "centinaia di milioni di dollari". Tra gli investitori del round ci sono IDG Capital, CoStone Capital, Cypress Star e K3 Ventures. Tony Han, fondatore e Ceo di WeRide, ha spiegato che l'ultimo investimento nella tecnologia della guida autonoma è arrivato dopo che l'azienda ha avviato la fase sperimentale di un servizio di Robotaxi a guida autonoma nella città cinese meridionale di Guangzhou. Il CEO ha colto l'occasione per presentare il suo Mini Robobus a guida autonoma.

Han ha dichiarato che la start-up espanderà le dimensioni del suo team, continuerà la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione di commercializzazione della tecnologia di guida autonoma, e lancerà servizi di questo tipo su larga scala quanto prima. WeRide attualmente sta conducendo test di guida autonoma sia in Cina che negli Stati Uniti. L'azienda sta lavorando a una versione aggiornata del suo servizio di guida autonoma Robotaxi e sta conducendo i test finali di verifica per il lancio del suo servizio di Mini Robobus.