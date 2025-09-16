Guigues (Renault Italia): «Chi prova l'auto elettrica non torna piu indietro. È comoda e poco costosa per la vita di tutti i giorni»

«La gente che prende la macchina elettrica non torna piu indietro, perche e troppo comoda, troppo poco costosa per la vita di tutti i giorni, non fa rumore, va veloce. Sono macchine belle, moderne, tecnologiche. Secondo me c'e alla base c'e un fattore psicologico: dobbiamo fare un po' di lavoro di pedagogia per spiegare che la macchina elettrica puo essere una buona soluzione e nessuno rimane senza batteria di notte, in mezzo ad una strada. Non ho mai visto una Renault elettrica, una Tesla o una macchina di qualche altro brand fermo a mezzanotte in una strada. Perche quando prendi la macchina elettrica fai il tuo customer journey e sai dove deve caricare». Cosi Sebastien Guigues, ceo di Renault Italia, a margine di evento sulla mobilita elettrica di Acea con l'Universita Luiss Guido Carli e Renault Italia.