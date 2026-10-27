GWM, 10 modelli in Europa in 2 anni e su H7 debutta l'ibrido integrale Hi4. Gruppo punta a 650 punti vendita nel 2027

Dieci nuovi modelli o derivati in Europa nei prossimi due anni e almeno 650 punti vendita e assistenza entro la fine del 2027. Sono gli obiettivi annunciati da GWM (Great Wall Motor) al Tech Day di Milano, dove il gruppo cinese ha presentato la propria strategia europea insieme al Suv H7, al debutto nel continente. «Quando si parla di costruttori cinesi in Europa, la discussione si concentra spesso su prezzi, sconti, dazi e quote di mercato - hanno commentato da GWM - che sono temi legittimi ma non raccontano tutta la storia. Vogliamo parlare anche della nostra capacità ingegneristica, dell'innovazione e, soprattutto, di ciò che le nostre tecnologie possono offrire ai clienti europei». Il gruppo punta a consolidare la propria presenza commerciale e industriale nel continente. Tra Italia e Spagna sono già attivi 96 punti vendita, secondo quanto riferito dall'azienda, che prevede di superare l'obiettivo iniziale di 100 strutture entro fine anno.

Nel primo trimestre 2027 sono previste nuove aperture in Austria, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria e Grecia. Seguiranno la Svizzera, nel secondo trimestre, e l'avvio delle attività nei mercati del Benelux e in Francia. L'obiettivo complessivo è raggiungere almeno 650 punti vendita e assistenza europei entro la fine del prossimo anno. Sul fronte industriale, GWM prevede di avviare nel primo trimestre 2027 la produzione della Ora 5 in Bulgaria, grazie a un accordo con Bulgarian Automotive Industry JSC.

L'impianto avrà una capacità prevista di 50.000 veicoli l'anno. Il gruppo dichiara inoltre di investire da anni oltre 1,3 miliardi di euro annuali in ricerca e sviluppo, con più di 28.000 addetti nel settore e centri tecnici in diversi Paesi, tra cui la Germania. «L'Europa è un mercato centrale per la nostra espansione globale - ha commentato Nicole Wu, chief technology officer di GWM - e i suoi standard in materia di sicurezza e qualità di guida richiedono che le esigenze dei clienti siano integrate nello sviluppo fin dall'inizio, non aggiunte in un secondo momento.

Per la Ora 5 e la nuova H7 i nostri team locali hanno svolto oltre 100.000 chilometri di prove su strada e migliaia di ore di ricerca sui clienti europei, lavorando sulla messa a punto di telaio, sterzo, motorizzazioni e sedili». Al centro della strategia tecnologica c'è GuiYuan, piattaforma sviluppata per integrare differenti motorizzazioni e sistemi elettronici.

Secondo quanto illustrato da GWM, l'architettura comprende oltre 300 moduli hardware standardizzati e più di 2.000 funzioni software, gestite attraverso il sistema elettronico centralizzato Coffee EEA 4.0. L'obiettivo dichiarato è semplificare lo sviluppo dei veicoli e rendere più rapida l'introduzione di nuove funzioni. «La nostra filosofia - hanno commentato dal management GWM - è che la qualità non ammette scorciatoie. Disponiamo di una rete globale di ricerca e validazione e di strutture per verificare la sicurezza, il comportamento aerodinamico e acustico e la resistenza alle condizioni climatiche estreme». Per la H7 sono previste due famiglie di motorizzazioni ibride.

La Hi2, a trazione anteriore, abbina un motore 1.5 turbo a un sistema elettrico e a una trasmissione a due rapporti. Nella versione full hybrid sviluppa 247 CV e dichiara un consumo medio di 6,5 litri per 100 km nel ciclo WLTP. La Hi4, che debutta in Europa sul modello, combina invece il motore termico con due unità elettriche, una per asse, senza un albero di trasmissione tra anteriore e posteriore. Nella configurazione plug-in raggiunge 435 CV e 670 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e dichiara un'autonomia in modalità elettrica fino a 130 km.

La messa a punto della H7 ha coinvolto anche il centro tecnico europeo. GWM riferisce di aver utilizzato 22 vetture per il programma specifico di validazione del modello, con prove nel deserto, sulla neve a temperature fino a -40 gradi e in condizioni di caldo fino a 50 gradi. Le verifiche hanno incluso inoltre strade e percorsi europei, tra cui le autostrade tedesche, il passo dello Stelvio e il Grossglockner. Nel corso del 2027 la gamma europea sarà ulteriormente ampliata: GWM prevede di introdurre almeno altri tre modelli per mercato, oltre a nuove varianti di carrozzeria e motorizzazione della Ora 5. Entro la fine del 2026 è inoltre previsto l'arrivo della Tank 300 in alcuni mercati europei.