Gwm al Service Day di Verona illustra strategie su assistenza e dealer: ricambi in 24 ore e garanzia fino a 7 anni

Great Wall Motor ha partecipato per la prima volta al Service Day di Verona per illustrare le strategie dedicate all'assistenza e al rapporto con la rete di concessionari e officine. Gerardo Altieri, direttore Aftersales di Gwm Italia, è intervenuto in due appuntamenti dedicati alle sfide del post vendita e alla collaborazione tra case automobilistiche e operatori del settore. Il piano del marchio si sviluppa attorno a tre aree: distribuzione dei ricambi, supporto tecnico e assistenza ai clienti. Per la logistica, Rispetto al primo punto, Gwm collabora con Arcese Group, che gestisce il magazzino di Tortona, in provincia di Alessandria. Le consegne sono previste entro 24 ore in Italia e 48 ore nelle isole. La struttura, che dispone inizialmente di 500 metri quadrati, dovrebbe triplicare entro la fine del 2027.

L'obiettivo è soddisfare al primo ordine il 95% delle richieste relative ai ricambi a rotazione media e alta. Le scorte dei nuovi modelli vengono predisposte due settimane prima del loro arrivo: sono già stati ricevuti 20 container di componenti per Ora 5 e H7, mentre le prossime forniture riguarderanno i ricambi di carrozzeria della Tank 300. Sul fronte tecnico, la formazione delle officine è affidata ad Antares Corporation, con corsi organizzati prima del lancio di ogni vettura. I riparatori possono inoltre consultare il portale EPTICS, che raccoglie manuali, cataloghi e informazioni sulle garanzie, e utilizzare una linea di assistenza specializzata.

Nei casi più complessi sono previsti anche interventi diretti in officina da parte di tecnici esperti. Per i clienti, infine, Gwm offre una garanzia di sette anni, con i primi due senza limiti di chilometraggio e i successivi cinque fino a 150.000 chilometri. Le batterie di trazione dei modelli ibridi ed elettrici sono coperte per otto anni o 160.000 chilometri. L'assistenza stradale, fornita in collaborazione con ACI Global, è disponibile 24 ore su 24 per tutta la durata della garanzia, mentre il servizio clienti europeo mette a disposizione operatori dedicati al mercato italiano.