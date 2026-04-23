GWM torna in Europa: il rilancio di Great Wall passa da nuovi modelli e una strategia rivista

BAODING - Umiltà e voglia di imparare. Questo è l’approccio con cui GWM si appresta ad espandersi in Europa entrando in mercati strategici come quello italiano. Ad essere precisi, però, si tratta un ritorno fatto di nuove consapevolezze. Infatti dopo una breve parentesi con il nome Great Wall Motor, il colosso cinese è pronto a rilanciare la sfida con una strategia totalmente nuova, una struttura più solida e una visione industriale che guarda lontano.

Il cambio di passo è rappresentato già dal nome più internazionale: GWM. La semplificazione identitaria passa anche da una minor frammentazione. Ciò significa che per il mercato europeo, a differenza di quanto avviene in Cina, i vari brand che compongo il marchio sono tutti sotto l’unico ombrello GWM. Una scelta che va in controtendenza rispetto a quanto visto finora con gli altri costruttori asiatici, segno di un’impostazione più europea di pensare il sistema auto.

A cambiare è anche la strategia di espansione che non si basa più esclusivamente su importatori e partner locali, ma su una presenza diretta. A giugno 2026 apriranno infatti le prime filiali ufficiali in Italia e Spagna, segnando un passaggio chiave nella costruzione di un rapporto più stretto con il mercato. Una rete di distributori coprirà il resto dell’Unione Europea, mentre si guarda già oltre, con un progetto industriale che punta alla produzione locale. «Abbiamo l’obiettivo di costruire automobili in Europa e abbiamo scelto la Romania in aggiunta alla struttura in Bulgaria» ha spiegato il CEO di GWM Mu Feng nel delineare un piano che mira a radicare il marchio anche sul piano produttivo.

Questa idea di radicamento è perfettamente coerente con la filosofia dichiarata dal gruppo: “Improving little by little every day”. Un principio che si traduce in una crescita graduale, senza forzature, ma costante e strutturata. Non è un caso che venga ribadito anche un altro concetto chiave: “Not how far, but how deep we root”. In altre parole, l’obiettivo non è conquistare rapidamente quote di mercato, ma costruire una presenza solida e credibile nel tempo.

Fondata nel 1990, GWM è oggi una realtà globale con oltre 16 milioni di utenti e più di 1,3 milioni di veicoli venduti nel solo 2025. Una crescita sostenuta soprattutto dai modelli a nuova energia e da una presenza che si estende in oltre 60 mercati. Numeri importanti, che tuttavia non bastano da soli a garantire il successo in Europa, dove la competizione è particolarmente intensa e vede protagonisti anche altri colossi cinesi.

Per affrontare questa sfida, GWM ha deciso di puntare su un modello industriale fortemente integrato, definito “Forest Ecosystem”. Si tratta di un sistema in cui diverse aziende del gruppo collaborano in modo sinergico, permettendo di controllare internamente gran parte delle tecnologie chiave. Dallo sviluppo delle batterie con SVOLT alla produzione di motori e trasmissioni con HYCET, fino all’elettronica avanzata di MIND Electronics, ogni componente nasce all’interno di un ecosistema proprietario.

Questo approccio garantisce non solo maggiore indipendenza dai fornitori esterni, ma anche una straordinaria capacità di adattamento. Inoltre, sfruttando i centri di ricerca sparsi in varie regioni del mondo, le vetture vengono testate in condizioni estreme, dai climi rigidi dell’Europa orientale alle temperature torride del Medio Oriente, proprio per rispondere alle esigenze di mercati molto diversi tra loro.

Sul piano tecnico, la filosofia è quella della massima flessibilità. Le piattaforme sono progettate per supportare diverse tipologie di alimentazione, in linea con un approccio multi-energia che include motori tradizionali, sia benzina che diesel, ibridi, plug-in, elettrici e persino soluzioni a idrogeno. Tra le tecnologie più rappresentative c’è il sistema ibrido Hi4, un’architettura intelligente a trazione integrale pensata per ottimizzare prestazioni ed efficienza in ogni contesto, dalla città all’off-road più impegnativo. Accanto all’hardware, un ruolo fondamentale è giocato dal software. L’architettura Coffee Intelligence, supportata dal centro di supercalcolo JiuZhou, trasforma l’auto in un sistema capace di apprendere dalle abitudini del conducente, offrendo un’esperienza di guida sempre più personalizzata e intuitiva.

In Europa, però, la tecnologia da sola non basta. Serve una gamma prodotti coerente e ben posizionata, ed è qui che entra in gioco la revisione dell’offerta. Il brand GWM diventa il punto di riferimento per il mercato generalista, con modelli pensati per i grandi volumi come la Ora 5, disponibile con motorizzazioni full hybrid, termiche ed elettriche, affiancata dal Suv medio H7 e dal crossover compatto Jolion Max, entrambi proposti con powertrain ibridi.

Accanto a questa proposta più accessibile, il gruppo mantiene una forte presenza nei segmenti premium e specialistici. Wey rappresenta l’anima più raffinata e tecnologica, mentre Tank si rivolge agli appassionati di fuoristrada con modelli come il 300 e il nuovo 700 appena presentato per il mercato cinese. Non manca poi il ritorno ai pick-up, da sempre parte del DNA della casa, che in Europa saranno commercializzati con il nome Alpha Cannon, mentre in Cina sono noti come Poer.

La roadmap per il debutto è già definita nei dettagli. L’Ora 5 arriverà a giugno 2026, seguita a inizio autunno da H7 e Jolion Max. Per l’inverno è prevista una seconda ondata di modelli che includerà il fuoristrada Tank 300, il pick-up Alpha Cannon e il van Wey G9. Un’offensiva articolata, che punta a coprire diversi segmenti e a costruire rapidamente una presenza visibile sulle strade europee.

In questo contesto, anche l’investimento in ricerca e sviluppo gioca un ruolo cruciale. Con circa 27.000 ingegneri coinvolti e oltre un miliardo di euro investiti ogni anno, il gruppo dimostra di voler competere non solo sul prezzo, ma soprattutto sulla qualità e sull’innovazione. Come sottolineato da Parker Shi, Presidente di GWM International: «Abbiamo tantissimo da imparare, la corsa all’Europa non è uno sprint, ma una maratona, un percorso di crescita continua e costante».