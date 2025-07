Haier entra nell'auto con Changan. Colosso elettrodomestici punta a creare innovativo ecosistema definito “car-home-life”

Storico accordo in Cina tra il colosso degli elettrodomestici Haier Group (in Europa possiede Candy e Hoover) e Changan Automobile per espandere la produzione di Ev e Phev e creare un innovativo ecosistema definito 'car-home-life' che coinvolgerà, anche nei mercati globali, fasce di clientela molto diversificate. Sono propio queste tre semplici parole - casa, auto e vita - a illustrare la visione che ha portato i due colossi dell'industria cinese Haier Group e Changan Automobile a firmare questo accordo di cooperazione strategica. L'accordo getta le basi per una profonda collaborazione in settori emergenti fino ad oggi sviluppati e gestiti in modo indipendente, come, i veicoli a basso impatto ambientale, la gestione degli elettrodomestici e degli altri servizi e dispositivi domestica.

Ma anche la robotica, la produzione intelligente, le catene di fornitura, le tecnologie sanitarie e l'eventuale sviluppo di nuovi marchi globali. Nei loro comunicati stampa entrambe le aziende sottolineano che l'obiettivo chiave della collaborazione sarà lo sviluppo di un ecosistema unificato 'auto-casa-vita'. Includerà lo sviluppo congiunto di un'integrazione intelligente tra veicolo ed elettrodomestici, ma anche la creazione di piccoli elettrodomestici intelligenti da aggiungere alle dotazioni dell'auto. E, ancora, la realizzazione di una logistica del freddo che abbracci scenari domestici e di mobilità.

Haier e Changan prevedono inoltre di esplorare congiuntamente nuovi prodotti per veicoli, servizi personalizzati e perfino strategie media integrate verticalmente per guidare l'innovazione lungo tutta la catena del valore dell'auto. Altro pilastro fondamentale dell'alleanza.la voltà di Haier e Changan di allineare le loro reti di assistenza anche all'estero (dovrebbe essere compresa l'Italia vista la forte presenza nell'home appliance) per migliorare la competitività globale dei marchi cinesi. Le due aziende, è stato sottolineato, collaboreranno anche in ambiti tecnologici all'avanguardia come i robot umanoidi e l'automazione industriale, promuovendo al contempo iniziative di integrazione tra sanità e mobilità e la crescita delle start-up. Interconnettendo le rispettive piattaforme digitali e gli ecosistemi utente, Haier e Changan puntano a creare un circuito di innovazione unificato che rafforzi entrambi gli ecosistemi dei marchi. Va ricordato che Haier, fondata in Cina nel 1984 (nonostante il nome tedesco) è il maggiore produttore di elettrodomestici al mondo. E' quotata alla Borsa di Shanghai, Francoforte e Hong Kong, ed è presente in tutti e cinque i continenti con 25 siti industriali, 14 centri di ricerca e sviluppo e circa 100mila dipendenti.