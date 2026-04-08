Hertz Gold Squad, due golden retriever per accogliere i clienti, negli USA dal 2025 ora anche in Italia

Come migliorare l'esperienza dell'autonoleggio oltre che con automobili perfettamente preparate e persone sorridenti e disponibili? Con i cani. Lo fa Hertz negli Stati Uniti dal 2025 con il progetto Hertz Gold Squad e ha iniziato a farlo presso l'aeroporto di Malpensa accogliendo con un paio di golden retriever addestrati i propri clienti arrivati con l'aereo in Italia e che hanno prenotato una vettura.

Il servizio è offerto a coloro che fanno parte del programma di fedeltà Hertz Gold+, ha già riscosso un grande successo e viene messo in atto per la prima volta in Europa proprio in Italia. Il prossimo obiettivo è portarlo anche allo scalo di Fiumicino, quello che vanta il maggior transito di passeggeri nel nostro paese, e poi allargarlo anche ad altre destinazioni dello Stivale per aggiungere un elemento di piacevolezza ai clienti Hertz fidelizzati.

L'obiettivo dichiarato è arricchire l'esperienza di autonoleggio spesso vissuta come una formalità burocratica, con l’aggravante della stanchezza del viaggio e dell’ansia legata al fatto che la vettura sia già pronta e sia un modello gradito. Sempre se non ci si affidi ad uno dei servizi premium di Hertz che invece danno la garanzia di guidare l'auto che si vuole e non semplicemente una appartenente alla categoria prescelta.

Un altro obiettivo non dichiarato è intercettare, dimostrandole vicinanza, quella clientela che possiede un animale e lo porta sé anche in vacanza considerandolo membro della famiglia. «Portare la Gold Squad in Italia, partendo da hub strategici come Malpensa e Fiumicino è un modo per prenderci cura dei nostri ospiti in modo empatico e innovativo» ha affermato Massimo Scantamburlo, annunciando l'iniziativa.

«Soprattutto per la nostra clientela internazionale che già conosce e apprezza il progetto oltreoceano, ritrovare questo servizio premium in Italia rappresenta una conferma della nostra attenzione ai dettagli e al benessere delle persone» ha aggiunto l'amministratore delegato di Hertz Italia. Hertz Gold Squad aggiunge un vantaggio “affettivo” e immateriale agli altri del programma Hertz Gold+ che permette di avere uno sconto del 5-10% su ogni noleggio, aggiungere un guidatore aggiuntivo gratis e, per alcune destinazioni, saltare la fila.