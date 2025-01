Hino Motors (Toyota) patteggia per 1,6 mld dollari sullo scandalo emissioni in Usa

L'Agenzia per l Protezione ambientale statunitense (EPA), assieme a Dipartimento della Giustizia, Fbi, National Highway Traffic Safety Administration e Stato della California hanno hanno annunciato un accordo da 1,6 miliardi di dollari con la sussidiaria della Toyota, Hino Motors, per chiudere il caso sullo scandalo emissioni. Secondo l'Environmental Protection Agency, Hino ha utilizzato «dati alterati sui test per ottenere l'autorizzazione a importare e vendere negli Stati Uniti oltre 110.000 motori diesel», la maggior parte dei quali e stata installata su autocarri. L'accordo di patteggiamento prevede una sanzione penale di 521,76 milioni di dollari, 442,5 milioni di dollari di sanzioni civili alle autorita statunitensi e 236,5 milioni di dollari alla California.

Altre disposizioni dell'accordo civile includono un programma di mitigazione da 155 milioni di dollari «per compensare le emissioni atmosferiche in eccesso derivanti dalle violazioni, mediante la sostituzione dei motori in 49 stati (esclusa la California)", compresa la riduzione di oltre 41.000 tonnellate di emissioni di ossidi di azoto (NOx); un programma di richiamo da 144,2 milioni per modificare i motori non conformi dei camion pesanti del 2017-2019; 123,6 milioni di dollari per finanziare progetti di mitigazione e costi in California; 30,3 milioni di dollari per risolvere le controversie relative al False Claims Act della California.

«Oggi, Hino Motors, una sussidiaria di Toyota, ha accettato di dichiararsi colpevole di aver preso parte a una cospirazione criminale per fuorviare le autorita di regolamentazione e i consumatori, violando le leggi federali sull'ambiente e mettendo a repentaglio la salute pubblica - ha affermato il procuratore generale Merrick B. Garland, mercoledi sera -. Nessuna azienda e al di sopra della legge». Secondo il procuratore per il distretto orientale del Michigan, Dawn N. Ison «reati aziendali come questi mettono a repentaglio la salute e il benessere di americani innocenti, cosi come l'ambiente in cui viviamo tutti. Il mio ufficio e impegnato a cercare aggressivamente giustizia quando gli attori aziendali violano gli standard di qualita dell'aria e mettono a rischio la nostra comunita al fine di aumentare le vendite». L'Epa stima che i progetti di mitigazione inclusi nell'accordo ridurranno le emissioni di almeno 41.941 tonnellate di NOx, 376 tonnellate di particolato, 6.199 tonnellate di CO2 e 135 tonnellate di N2O. Le sole riduzioni di NOx equivalgono alla rimozione dal mercato di oltre 110.000 autocarri pesanti.