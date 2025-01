Hoekstra (Commissario Ue): «Automotive questione urgente, dialogo strategico entro un mese. A breve conclusioni»

«Sono d'accordo con voi sul fatto che si tratti di una questione urgente» quella che riguarda l'automotive. «E, quando parlo di questo dialogo strategico, non mi riferisco a qualcosa di lontano nel futuro. E' qualcosa che intraprenderemo con ogni probabilita nelle prossime settimane e che non richiedera secoli. Arriveremo a delle conclusioni piuttosto rapidamente. Non sara letteralmente domani, ma nelle prossime due settimane o un mese». Lo ha dichiarato il commissario europeo per l'Ambiente e il clima, Wopke Hoekstra, in audizione alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (Itre) del Parlamento europeo. Nel dialogo strategico, secondo il commissario, dovranno essere presi in esame tutti gli elementi, dalla prevedibilita dei target alla questione delle sanzioni alle case automobilistiche.