Honda alleanza con Credit Agricole in otto paesi europei per la commercializzazione di auto e moto

Honda e Credit Agricole hanno siglato una partnership per la commercializzazione di auto e moto del marchio giapponese in 8 paesi europei. Nel dettaglio, spiega una nota, Honda ha scelto Credit Agricole Personal Finance & Mobility ed Europejski Fundusz Leasingowy, società controllate dalla Banque Verte, come «partner finanziari» per l'espansione nei mercati europei. In Italia, in particolare, l'alleanza passa da Agos e Drivalia. La jv con Banco Bpm nel credito al consumo «supporterà i clienti privati e professionali, così come i concessionari, nei mercati auto e moto», mentre Drivalia «fornirà soluzioni di noleggio sia per la clientela privata che per quella business».

«La fiducia dimostrata da Honda è la prova della forza del nostro modello, che si basa sulla nostra esperienza, sulla nostra presenza unica nel mercato europeo e sul nostro spirito innovativo», ha commentato Stephane Priami, ceo di Credit Agricole Personal Finance & Mobility e presidente di Agos e Ca Auto Bank. «Questa nuova partnership permetterà a Honda di rafforzare ulteriormente le proprie offerte in tutta Europa, rendendo i suoi prodotti accessibili e rilevanti per una gamma più ampia di clienti», ha notato da parte sua Joe Crump, presidente e managing director di Honda Financial Services.