Honda annuncia investimento di 2,9 miliardi di euro per produrre batterie in Giappone

TOKYO - Honda e altre due aziende giapponesi hanno annunciato un investimento di 434 miliardi di yen (2,9 miliardi di euro) per produrre batterie elettriche in Giappone, uno sforzo che il governo giapponese sovvenzionera in parte. Secondo un comunicato, Honda e i partner locali GS Yuasa e Blue Energy mirano a lanciare una prima linea di produzione su larga scala nel 2027, mentre altre linee saranno aperte entro il 2030. Il governo giapponese concedera alle tre aziende circa 159 miliardi di yen (un miliardo di euro) in sovvenzioni per il progetto. Honda e il produttore giapponese piu ambizioso nel campo dell’elettrico: si e posta l’obiettivo di avere vendite 100% elettriche entro il 2040 in tutto il mondo, mentre Toyota in particolare continua a concentrarsi sui veicoli ibridi.

Mercoledi scorso, Honda aveva gia annunciato che avrebbe lanciato un nuovo modello di veicolo elettrico «medio-grande» nel 2025 sul mercato nordamericano e tre modelli elettrici in Giappone nel 2025 e 2026.. L’anno scorso, il gruppo ha stretto una partnership con la sudcoreana LG Energy per costruire un impianto di batterie elettriche negli Stati Uniti che rifornira esclusivamente gli stabilimenti della casa automobilistica giapponese nel Paese entro la fine del 2025. Il costo dell’impianto, che sara situato in Ohio vicino a diversi stabilimenti Honda, era inizialmente stimato in 4,4 miliardi di dollari.