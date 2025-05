Honda aumenta produzione veicoli ibridi in Usa. Risposta a tariffe doganali dell'amministrazione Trump

Honda intende rafforzare la produzione di veicoli ibridi e l'offerta dei modelli disponibili negli Stati Uniti, in anticipazione di un aumento della domanda. La seconda casa automobilistica giapponese per volumi di vendita prevede inoltre di espandere l'approvvigionamento di parti di veicoli prodotti nel Paese, alla luce delle misure tariffarie introdotte dall'amministrazione Trump. Honda produce circa 250.000 auto all'anno nello stabilimento situato nello stato americano dell'Indiana, con le auto ibride che rappresentano circa il 60% dell'intero output della fabbrica.

Secondo Shimizu Daisuke, direttore dello stabilimento interpellato dall'emittente pubblica Nhk, l'azienda vuole concentrarsi sulla massimizzazione della produzione di auto ibride, per le quali si prevede un'ulteriore crescita della domanda in Nord America. A fronte dei dazi doganali statunitensi sulle importazioni, le maggiori case automobilistiche nipponiche stanno rivedendo i loro sistemi di produzione e le strategie di vendita, anche in scia del rallentamento dell'interesse sullo sviluppo dei veicoli elettrici. Il Giappone dipende in larga misura dall'export di automobili, che hanno rappresentano circa un terzo del totale dei 21,300 miliardi di yen di merci spedite negli Stati Uniti nel 2024.