Honda, stop per il momento al piano per lo stabilimento di auto elettriche in Canada

Honda congela il progetto per la realizzazione di un maxi polo produttivo dedicato ai veicoli elettrici in Canada, in un contesto segnato dal rallentamento della domanda nel mercato nordamericano e dalla revisione delle strategie industriali del settore. Lo riferisce l'emittente pubblica giapponese Nhk citando fonti vicine al dossier. La seconda casa automobilistica giapponese per volumi di vendita aveva annunciato un investimento da 15 miliardi di dollari canadesi, pari a circa 9,4 miliardi di euro, per la costruzione di uno stabilimento destinato alla produzione di auto elettriche e di una fabbrica di batterie. Il progetto rappresentava uno dei pilastri dell'espansione di Honda nel comparto Ev in Nord America. Già nel 2024 il gruppo aveva però rinviato di circa due anni l'avvio della produzione, inizialmente previsto nel 2028, segnale di un progressivo ripensamento della strategia sull'elettrificazione.

Secondo le fonti, il congelamento del piano riflette il rallentamento della crescita della domanda di vetture elettriche negli Stati Uniti, mercato chiave per il costruttore nipponico. La decisione si inserisce in una più ampia riorganizzazione delle attività Ev del gruppo; Honda ha infatti di recente cancellato lo sviluppo di tre modelli elettrici destinati al mercato nordamericano, mentre sul fronte finanziario prevede di registrare una perdita netta compresa tra 420 e 690 miliardi di yen - fino a circa 3,75 miliardi di euro nell'esercizio concluso a marzo, attribuita principalmente ai costi della revisione strategica nel settore elettrico. Ulteriori dettagli sull'orientamento industriale e sulle prospettive finanziarie del gruppo saranno comunicati il 14 maggio, in occasione della presentazione dei risultati societari.