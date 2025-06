Honda domina il mercato italiano due ruote di inizio 2025. Da X-ADV a SH i dati confermano successi di scooter e moto

Honda si attesta leader del mercato delle due ruote in Italia nei primi cinque mesi del 2025, con quasi un mezzo a due ruote su tre immatricolato in Italia firmato dalla casa dell'Ala. Il dato consente ad Honda di primeggiare sia nel comparto scooter sia in quello moto, con uno share rispettivamente del 38,1% e del 15,1%, per un combinato del 28,2%. Tra i successi collezionati da Honda nel periodo gennaio-maggio 2025, spiccano quello di X-ADV, leader del segmento scooter over 400 cc, SH350i nel segmento maxiscooter (251-400 cc), seguito a breve distanza da ADV350. SH150i e SH125i si sono piazzati al vertice del segmento mid scooter (150-250 cc), mentre NT1100 è saldamente in testa al segmento Touring/Sport Touring. CMX500 Rebel si è poi confermato negli ultimi cinque mesi ai vertici del segmento mid custom in Italia, scelto per stile e facilità di guida.

Solo la famiglia SH, pilastro del successo Honda, ha totalizzato oltre 20.000 unità vendute, confermando il suo ruolo centrale nel panorama urbano italiano degli scooter. La debuttante GB350S ha conquistato il pubblico con il suo stile classico e prestazioni brillanti, con quasi 1.000 unità vendute da inizio anno. Non da meno, modelli come CB1000 Hornet, Transalp, NC750X, Africa Twin, CL500 e CBR650R che continuano a distinguersi nelle posizioni di rilievo nei rispettivi segmenti di appartenenza. «I risultati ottenuti nei primi cinque mesi del 2025 - ha commentato il General manager William Armuzzi - sono la testimonianza tangibile della solidità della nostra offerta e della fiducia che i clienti italiani continuano a riporre nel marchio Honda. In un mercato complesso e competitivo, siamo riusciti a proporre una gamma completa, tecnologicamente avanzata e in grado di rispondere con precisione alle esigenze di ogni tipo di motociclista».