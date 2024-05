Honda e Ibm assieme per sviluppare software con le applicazioni AI per le auto del futuro

Honda e Ibm annunciano una collaborazione per lo sviluppo di semiconduttori e software rivolti al settore auto, con le più recenti applicazioni di intelligenza artificiale (Ai). Il progetto congiunto tra il costruttore nipponico e l'azienda tecnologica statunitense risponde alla crescente domanda di vetture predisposte di funzioni innovative, tra cui la guida autonoma e molteplici sistemi di intrattenimento a bordo. Tra i progetti predisposti nel memorandum d'intesa per una collaborazione definita «a lungo termine», ci sono anche lo sviluppo di tecnologie informatiche altamente avanzate con l'elaborazione di prestazioni e capacità di risparmio energetico, rende noto la Honda.

La seconda casa auto giapponese per volumi di vendita ha ribadito la necessità di poter disporre di chip ad alte prestazioni per sostenere lo sviluppo dei cosiddetti veicoli «software-defined», gestiti da un unico sistema operativo, aggiornabile di continuo con nuove funzioni attraverso comunicazioni wireless. Aree di potenziale ricerca congiunta sul progresso dei semiconduttori, rivela Honda, includono il «brain-inspired computing», ovvero l'architettura dei computer e gli algoritmi che traggono ispirazione dal modo in cui funziona il cervello umano. L'azienda giapponese negli ultimi anni ha intensificato la collaborazione con altri player, in concomitanza con l'accelerazione della domanda di veicoli elettrici. A marzo Honda ha avviato dei colloqui con Nissan per migliorare la competitività nella produzione di veicoli elettrici a prezzi più accessibili, per poter competere con le case cinesi e la statunitense Tesla.